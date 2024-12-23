Швейцария не будет проводить второй мирный саммит по Украине. Военная операция, день 1034-й

08:51 ❗️Россия в первые 11 месяцев 2024 года нарастила объем поставок газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 млрд кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
08:39 По данным ТАСС, в Великой Новоселке ликвидировали группу иностранных наемников. Они попытались покинуть поселок.
08:37 ТАСС выяснил в силовых структурах, что расстояние от российских позиций до крупнейшего угольного предприятия Украины «Покровское» составляет примерно три километра.
08:29.
08:17 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании М1 заявил, что появилась надежда на мирное урегулирование украинского кризиса:
«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире».
08:13 По данным «Известий», Швейцария не готовит вторую мирную конференцию, они хотят сосредоточиться на подготовке к переговорам о прекращении огня. При этом Россия не видит Швейцарию посредником в урегулировании конфликта, так как страна следует «откровенно прокиевским курсом».
08:07 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Брянской области.
08:03.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1034-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.