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Трамп снова заявил о необходимости купить Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что американским властям нужно установить контроль над Гренландией. Такое заявление он сделал, объявляя о решении назначить Кена Ховери послом США в Дании, в состав которой входит Гренландия.

Источник: AP 2024

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social (цитата по Axios).

Кен Ховери является соучредителем системы платежей PayPal и венчурного фонда Founders Fund. Занимал пост посла США в Швеции с 2019 по 2021 год при президенте Дональде Трампе. Господин Ховери поблагодарил вновь избранного президента за выдвижение на пост посла.

Во время своего первого президентского срока в 2019 году господин Трамп обсуждал возможность покупки Гренландии с советниками. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. Из-за ее слов американский президент отменил визит в Данию.

Трамп Дональд