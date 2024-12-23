Трамп снова заявил о необходимости купить Гренландию

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social (цитата по Axios).
Кен Ховери является соучредителем системы платежей PayPal и венчурного фонда Founders Fund. Занимал пост посла США в Швеции с 2019 по 2021 год при президенте Дональде Трампе. Господин Ховери поблагодарил вновь избранного президента за выдвижение на пост посла.
Во время своего первого президентского срока в 2019 году господин Трамп обсуждал возможность покупки Гренландии с советниками. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. Из-за ее слов американский президент отменил визит в Данию.