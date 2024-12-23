Владимира Путина пригласили на юбилей «Сириуса» в 2025 году.

«Конечно, хотели бы надеяться, что 1 сентября 2025 года, в день десятилетия, когда Владимир Владимирович открыл центр “Сириус” мы встретимся с самыми выдающимися учеными, тренерами, всеми нашими партнерами. И, конечно, будем надеяться, что приедет Владимир Владимирович для того, чтобы мы обсудили планы на следующие 10, 15, 20 лет», — сказала Шмелева.