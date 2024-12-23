Владимира Путина пригласили на юбилей «Сириуса» в 2025 году.
В эфире телеканала «Россия 24» председатель Совета федеральной территории «Сириуса» Елена Шмелева выразила надежду, что президент приедет на десятилетие «Сириуса» в следующем году.
«Конечно, хотели бы надеяться, что 1 сентября 2025 года, в день десятилетия, когда Владимир Владимирович открыл центр “Сириус” мы встретимся с самыми выдающимися учеными, тренерами, всеми нашими партнерами. И, конечно, будем надеяться, что приедет Владимир Владимирович для того, чтобы мы обсудили планы на следующие 10, 15, 20 лет», — сказала Шмелева.
Напомним, в Сириусе наградили победителей и призеров чемпионата России по картингу. Торжественная церемония состоялась на Сириус Автодроме. Наградами отметили победителей и призеров в шести гоночных категориях.