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Владимира Путина пригласили на юбилей «Сириуса» в 2025 году

В Сириусе надеются, что Владимир Путин посетит их юбилей в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

Владимира Путина пригласили на юбилей «Сириуса» в 2025 году.

В эфире телеканала «Россия 24» председатель Совета федеральной территории «Сириуса» Елена Шмелева выразила надежду, что президент приедет на десятилетие «Сириуса» в следующем году.

«Конечно, хотели бы надеяться, что 1 сентября 2025 года, в день десятилетия, когда Владимир Владимирович открыл центр “Сириус” мы встретимся с самыми выдающимися учеными, тренерами, всеми нашими партнерами. И, конечно, будем надеяться, что приедет Владимир Владимирович для того, чтобы мы обсудили планы на следующие 10, 15, 20 лет», — сказала Шмелева.

Напомним, в Сириусе наградили победителей и призеров чемпионата России по картингу. Торжественная церемония состоялась на Сириус Автодроме. Наградами отметили победителей и призеров в шести гоночных категориях.

Путин Владимир