Мэр Лошкин — главам районов: У всех будут новогодние каникулы, а у вас нет

В Челябинске сотрудники сферы ЖКХ готовятся дежурить в новогодние праздники. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, управляющие компании готовят аварийные бригады и дополнительных дворников, которые займутся чисткой дворов.
Во время совещания в мэрии Александр Астахов призвал челябинцев не парковать машины возле контейнерных площадок, чтобы не осложнять вывоз мусора в праздничные дни.
Мэр Алексей Лошкин заметил, что дежурные в каникулы должны работать не только в челябинском управлении ЖКХ, но и в других подразделениях.
— То же самое главам районов, — подчеркнул глава города. — У всех будут новогодние каникулы — у нас их нет.
Алексей Лошкин добавил, что красных дней календаря не существует также для аварийных служб — все должны работать по обычному графику. В мэрии в ближайшие дни планируют провести специальное совещание по работе в праздники с аварийками и службами жизнеобеспечения.