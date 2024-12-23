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Мэр Лошкин — главам районов: У всех будут новогодние каникулы, а у вас нет

Мэр Челябинска поручил главам городских районов и сотрудникам ЖКХ дежурить в новогодние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске сотрудники сферы ЖКХ готовятся дежурить в новогодние праздники. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, управляющие компании готовят аварийные бригады и дополнительных дворников, которые займутся чисткой дворов.

Во время совещания в мэрии Александр Астахов призвал челябинцев не парковать машины возле контейнерных площадок, чтобы не осложнять вывоз мусора в праздничные дни.

Мэр Алексей Лошкин заметил, что дежурные в каникулы должны работать не только в челябинском управлении ЖКХ, но и в других подразделениях.

— То же самое главам районов, — подчеркнул глава города. — У всех будут новогодние каникулы — у нас их нет.

Алексей Лошкин добавил, что красных дней календаря не существует также для аварийных служб — все должны работать по обычному графику. В мэрии в ближайшие дни планируют провести специальное совещание по работе в праздники с аварийками и службами жизнеобеспечения.

ЖКХ