Минниханов распорядился отменить режим ЧС в Татарстане

Особый режим распространялся на МЧС и органы власти, но не действовал для жителей республики. Как объясняла ранее Галимова, его введение было необходимо для проведения работ по ликвидации последствий.
Утром 21 декабря, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Позднее руководитель республики рассказал о принятых мерах и призвал татарстанцев не поддаваться панике.