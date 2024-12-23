Минниханов распорядился отменить режим ЧС в Татарстане

С 23 декабря в Татарстане отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в субботу после атаки беспилотников на Казань. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение Раиса РТ Рустама Минниханова сообщила руководитель пресс-службы его пресс-службы Лилия Галимова.