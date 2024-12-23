В МИД Польши сочли понятным визит Фицо в Москву

Фицо прибыл в Москву накануне и встретился с президентом Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры со словацким премьером были запланированы несколько дней назад, и допустил, что одной из тем может стать транзит газа через Украину.