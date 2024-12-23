МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. “Хвататься за голову” высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны».
«В ходе мероприятия президент “вышла из себя” после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии, с которыми страна может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит природного газа 31 декабря сего года. Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию», — уточнили в СВР.