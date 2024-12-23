«Это большой подарок»: Магдеев поблагодарил руководство страны за новую трассу

Руководитель города уточнил, что по первой дороге — Казанскому проспекту — ежедневно проезжают более 60 тысяч машин. В дальнейшем большая часть водителей будет выбирать новый участок.
Магдеев отметил важность открытия трассы, участие в запуске которой приняли Президент России Владимир Путин и Раис республики Рустам Минниханов. Новая магистраль позволит снизить нагрузку на Казанский проспект, которая была по-настоящему колоссальной.
Проект находился на обсуждении в течение двух лет. Предлагались десятки вариантов прохождения важной и нужной, в первую очередь для Набережных Челнов, трассы. Беспокойство вызывали нагрузка, влияние на экологию, пробки, ДТП, которые время от времени происходили на первой дороге.
«С учетом всех обстоятельств был построен обход города. Это большой проект, важный и нужный для нашего города. Это 80 километров дороги, мост через реку Кама. Кроме того, мосты, путепроводы и инженерные сооружения. Четырехполосная дорога первой категории. Это большой подарок для жителей Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги».
В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов входят скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.
Трасса построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».