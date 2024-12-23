«Это большой подарок»: Магдеев поблагодарил руководство страны за новую трассу

«С учетом всех обстоятельств был построен обход города. Это большой проект, важный и нужный для нашего города. Это 80 километров дороги, мост через реку Кама. Кроме того, мосты, путепроводы и инженерные сооружения. Четырехполосная дорога первой категории. Это большой подарок для жителей Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги».