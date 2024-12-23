СВР: Кишинев приказал завести уголовные дела против руководства ПМР

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кишинев приказал завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья «за сепаратизм», а рядовых жителей непризнанной республики — подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Сообщается, что президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос продолжения энергоснабжения Молдавии в контексте транзита российского газа и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию.
По словам Санду, «если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье», отмечает СВР.
«Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР “за сепаратизм”, а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона», — говорится в сообщении.