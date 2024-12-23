СВР узнала о требовании Санду разработать план военной операции в Приднестровье

По поступающей в СВР информации, в Евросоюзе обеспокоены сведениями, что на недавнем совещании с молдавским правительством по энергетической безопасности Санду «вышла из себя», заслушав доклад о проблемах из-за истечения 31 декабря договора на транзит газа РФ через Украину.
«Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе совещания Санду отказалась обсуждать с Киевом транзит газа, возложила ответственность на Россию и пообещала, что Кишинев «отыграется на пророссийском Приднестровье», если Москва не найдет способ обеспечить поставки.
В частности, было приказано возбудить уголовные дела в отношении руководства ПМР под предлогом «сепаратизма» и подвергать обычных жителей тщательным досмотрам на границе региона, уточнили в ведомстве. Также Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и практически полностью обеспечивает электроэнергией правобережную часть Молдавии.
В ведомстве указали на то, что Евросоюз был бы не против появления новой кризисной точки в зоне российских интересов, но пока не готов к такому сценарию. При этом нельзя гарантировать, что молдавский президент не попытается развязать вооруженный конфликт в регионе, предупредили в СВР.
Ранее, 18 декабря, бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что страна оказалась в энергетическом кризисе из-за антироссийской политики Евросоюза и остановки транзита газа РФ через Украину. Он также подчеркнул, что действующее руководство республики в лице Санду ведет страну к гуманитарной катастрофе.
В свою очередь, в МИД Приднестровья подчеркнули, что Кишинев продолжает уклоняться от здравых конструктивных подходов, умышленно провоцируя обострение кризиса до критической стадии.
В Молдавии с 16 декабря ввели чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса в связи с возможным прекращением транзита российского газа по Украине. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии как можно скорее рассмотреть возможность помощи молдавскому энергетическому сектору.
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