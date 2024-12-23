СВР узнала о требовании Санду разработать план военной операции в Приднестровье

В ведомстве указали на то, что Евросоюз был бы не против появления новой кризисной точки в зоне российских интересов, но пока не готов к такому сценарию. При этом нельзя гарантировать, что молдавский президент не попытается развязать вооруженный конфликт в регионе, предупредили в СВР.