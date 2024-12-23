СВР: Санду требовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

По данным российской спецслужбы, на совещании с кабмином по вопросам энергетической безопасности страны Санду заявила о необходимости разработать план силовой операции по установлению «контроля над Приднестровьем». В рамках этой атаки она потребовала ликвидировать присутствие российских миротворцев в регионе.