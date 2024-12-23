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СВР: Санду требовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Источник: Reuters

По данным российской спецслужбы, на совещании с кабмином по вопросам энергетической безопасности страны Санду заявила о необходимости разработать план силовой операции по установлению «контроля над Приднестровьем». В рамках этой атаки она потребовала ликвидировать присутствие российских миротворцев в регионе.

«Не отрезвило президента напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС. Войдя в раж, президент требовала подготовить силовой захват электростанции», — заявили в СВР.