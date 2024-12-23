МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Никто не может гарантировать, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В СВР отметили, что Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе.
«В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом — опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе», — говорится в сообщении.
Ситуация в Молдавии вызывает вопросы наблюдателей, добавили в пресс-бюро.
«Многие наблюдатели задаются вопросом — сколько еще молдавский народ, среди которого, кстати, немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году, будет терпеть опыты над собой, проводимые гражданкой Румынии Санду?» — отмечает СВР.