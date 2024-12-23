Советник Трампа заявил о жестком ответе на захват заложников

Об ужесточении реакции на захват заложников в Соединенных Штатах после вступления в должность нового американского лидера Уолтц рассказал в интервью политическому комментатору Бену Шапиро.
По словам советника президента, ранее в США и в мире захватчики американских заложников не сталкивались с серьезными последствиями, подход к ним будет изменен.
«Если вы захватите американца, (…) вам придется здорово поплатиться. У вас не будет ничего, кроме финансовых последствий и, возможно, даже пули в ваш чертов лоб», — цитирует политика «Интерфакс».
По словам Уолтца, жесткая реакция на захват заложников заставит преступников подумать о последствиях их действий. Террористы и злоумышленники должны понимать, что при Дональде Трампе их ждет отпор и отказ от предоставления выгоды.
Советник нового президента уверен, что пока те, кто берет заложников, получают выплаты или другие преимущества, такие преступления будут продолжать совершать.
«Если же плохие парни не будут чувствовать ничего, кроме затрат и боли из-за того, что забирают наших людей, они перестанут это делать», — объяснил Уолтц.
Политик также заявил, что Израиль успешно действует против «Хезболлы» и уже сумел изолировать боевиков организации, которые ранее взяли израильтян и иностранцев в заложники.
«Для ХАМАС заблокированы все выходы, кроме одного, и это для того, чтобы освободить наших заложников, если он хочет жить», — сказал Уолтц.
Заявление советника Трампа прокомментировали в The Times of Israel. В издании предположили, что Уолтц считает, что ХАМАС может продолжить деятельность в случае освобождения заложников. Однако Израиль будет стараться полностью уничтожить террористическую группировку.