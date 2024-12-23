В Узбекистане будут штрафовать граждан за содержание диких животных, а чиновников — за бездействие

Новый документ направлен на ужесточение контроля над использованием животного мира и обеспечение безопасности населения.
Запрет на содержание диких животных
Сейчас в Узбекистане физическим лицам запрещается содержать определённые виды диких животных в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе. Утверждён перечень таких животных, нарушение которого теперь будет караться штрафами.
При этом отсутствие конкретной ответственности за незаконное содержание диких животных приводило к серьёзным последствиям. С 2022 по 2024 годы было зафиксировано шесть случаев, когда незаконное содержание животных представляло угрозу жизни и здоровью граждан.
Что изменится с новым законом?
В Кодекс административной ответственности Узбекистана внесена новая статья 92−1. Она устанавливает:
- Штрафы для граждан: за содержание запрещённых животных в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе (это касается частных зоопарков) — от 5 до 10 базовых расчётных величин (от 1,8 миллиона до 3,7 миллиона сумов) с конфискацией животных.
- Штрафы за ущерб: если нарушение повлекло вред здоровью людей или имуществу — от 30 до 50 БРВ с конфискацией животных (от 11,2 миллиона до 18,7 миллиона сумов).
Кроме того, закон установит ответственность за нарушение правил содержания животных в городах и населённых пунктах:
- Для граждан: от 3 до 5 БРВ за несоблюдение правил (от 1,1 миллиона до 1,8 миллиона сумов).
- Для должностных лиц: от 5 до 10 БРВ (от 1,8 миллиона сумов до 3,7 миллиона сумов) за непринятие мер по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Если такие нарушения привели к ущербу здоровью людей или имуществу, штрафы возрастают до 10−15 БРВ (от 3,7 миллиона до 5,6 миллиона сумов) для граждан и 15−30 БРВ (от 5,6 миллиона до 11,2 миллиона сумов) для должностных лиц.
Зачем это нужно?
Сенаторы отметили, что новый закон направлен на предотвращение случаев незаконного содержания диких животных, обеспечение выполнения правил содержания домашних животных и повышение уровня безопасности населения. Этот закон также поднимает вопрос ответственности чиновников, которые обязаны реагировать на нарушения. Теперь непринятие мер против незаконного содержания животных повлечёт за собой серьёзные штрафы.
Теперь жители Узбекистана должны быть особенно внимательны при содержании животных, а государственные органы обязаны жёстко следить за соблюдением правил. Ведь речь идёт не только о природе, но и о жизни и здоровье граждан.
Теперь для вступления в силу закон должен подписать президент Узбекистана.