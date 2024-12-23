Трамп заявил, что в США будут признавать только два пола

"Мы остановим это трансгендерное безумие. И я подпишу указы о запрете менять пол детям. Я выгоню трансгендеров из армии, из начальных школ, из средних и старших школ. И у нас не будет мужчин в женском спорте! И это будет сделано в первый же день. Нужно ли ждать второй день или третий? Лучше же в первый, да?