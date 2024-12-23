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Слава богу, никто не погиб — Глава Башкирии об атаке беспилотников на Казань

Слава богу, никто не погиб, отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя сегодня на оперативном совещании правительства атаку БПЛА на Казань 21 декабря.

«Все видели, что 21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотников. Восемь прилетов, причем попали в жилые дома. Мы все видели в прямом эфире, ужасное зрелище. Уже начали бить по мирным жителям. Слава богу, никто не погиб. Нашему братскому Татарстану мы так тогда и сказали, что готовы поддержать, оказать любую помощь. Они сами со всем справились», — подытожил Радий Хабиров.

Напомним, в Казани 21 декабря зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой и шесть на жилой массив. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.

Сегодня распоряжением раиса РТ Рустама Минниханова введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан снят.