Слава богу, никто не погиб — Глава Башкирии об атаке беспилотников на Казань

«Все видели, что 21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотников. Восемь прилетов, причем попали в жилые дома. Мы все видели в прямом эфире, ужасное зрелище. Уже начали бить по мирным жителям. Слава богу, никто не погиб. Нашему братскому Татарстану мы так тогда и сказали, что готовы поддержать, оказать любую помощь. Они сами со всем справились», — подытожил Радий Хабиров.
Напомним, в Казани 21 декабря зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой и шесть на жилой массив. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.
Сегодня распоряжением раиса РТ Рустама Минниханова введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан снят.