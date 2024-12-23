Слава богу, никто не погиб — Глава Башкирии об атаке беспилотников на Казань

«Все видели, что 21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотников. Восемь прилетов, причем попали в жилые дома. Мы все видели в прямом эфире, ужасное зрелище. Уже начали бить по мирным жителям. Слава богу, никто не погиб. Нашему братскому Татарстану мы так тогда и сказали, что готовы поддержать, оказать любую помощь. Они сами со всем справились», — подытожил Радий Хабиров.