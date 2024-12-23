Избирком отказал в регистрации кандидатом на выборы мэра Братского района главе Покосного

Александр Кузьмин выдвинулся в качестве самовыдвиженца. Для регистрации кандидатом ему необходимо было собрать от 197 до 216 подписей жителей Братского района в свою поддержку. Как следует из решения районного избиркома, в комиссию Александр Кузьмин представил 210 подписей. Однако все их комиссия признала недействительными из-за различных нарушений при заполнении документов, неверных или не соответствующих действительности сведений.