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Избирком отказал в регистрации кандидатом на выборы мэра Братского района главе Покосного

Братский районный избирком отказал в регистрации кандидатом на выборы мэра Братского района главе села Покосного Александру Кузьмину. Соответствующее решение избирательной комиссии опубликовано на ее сайте. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Александр Кузьмин выдвинулся в качестве самовыдвиженца. Для регистрации кандидатом ему необходимо было собрать от 197 до 216 подписей жителей Братского района в свою поддержку. Как следует из решения районного избиркома, в комиссию Александр Кузьмин представил 210 подписей. Однако все их комиссия признала недействительными из-за различных нарушений при заполнении документов, неверных или не соответствующих действительности сведений.

Пока на досрочные выборы мэра Братского района официально зарегистрирован только один из выдвинутых кандидатов. Это глава села Тангуй Ольга Башкова. Поскольку на выборы она идет от партии ЛДПР, собирать подписи ей было не нужно.

Выборы мэра Братского района пройдут 2 февраля.