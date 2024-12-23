Первый зампред Совета Федерации посетил городской родильный дом в Таганроге

В ходе встречи обсудили вопрос о поддержке материнства и детства. В родильном доме врачи оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе с использованием формата телемедицины для получения третьего мнения от коллег из областного центра и Московского центра акушерства им. В. И. Кулакова. А благодаря финансовой поддержке от региона и муниципалитета в родильном доме было создано новое отделение патологии, оснащенное современными технологиями.