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Первый зампред Совета Федерации посетил городской родильный дом в Таганроге

Ростовская область, 23 декабря 2024. DON24.RU. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, выполняя поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, посетил городской родильный дом в городе Таганроге. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: соцсети

«Главврач Антон Опруженков рассказал об истории роддома, который обслуживает жителей не только Таганрога и соседних районов Ростовской области, но и населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — отметил Андрей Яцкин.

В ходе встречи обсудили вопрос о поддержке материнства и детства. В родильном доме врачи оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе с использованием формата телемедицины для получения третьего мнения от коллег из областного центра и Московского центра акушерства им. В. И. Кулакова. А благодаря финансовой поддержке от региона и муниципалитета в родильном доме было создано новое отделение патологии, оснащенное современными технологиями.

«Следует отметить, репутация роддома неизменно растет, что подтверждают 1582 родившихся младенца в 2024 году (больше, чем за 2023 год)», — отметил Андрей Яцкин.

Также первому заместителю председателя Совета Федерации удалось пообщаться не только с сотрудниками роддома, но и с мамами, которые с большой благодарностью и теплотой отзывались о работе врачей-акушеров и медсестер.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю на Дону произошло 75 пожаров, в результате которых спасены два человека, один погиб.

Совет Федерации