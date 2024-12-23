Первый зампред Совета Федерации посетил городской родильный дом в Таганроге

«Главврач Антон Опруженков рассказал об истории роддома, который обслуживает жителей не только Таганрога и соседних районов Ростовской области, но и населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — отметил Андрей Яцкин.
В ходе встречи обсудили вопрос о поддержке материнства и детства. В родильном доме врачи оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе с использованием формата телемедицины для получения третьего мнения от коллег из областного центра и Московского центра акушерства им. В. И. Кулакова. А благодаря финансовой поддержке от региона и муниципалитета в родильном доме было создано новое отделение патологии, оснащенное современными технологиями.
«Следует отметить, репутация роддома неизменно растет, что подтверждают 1582 родившихся младенца в 2024 году (больше, чем за 2023 год)», — отметил Андрей Яцкин.
Также первому заместителю председателя Совета Федерации удалось пообщаться не только с сотрудниками роддома, но и с мамами, которые с большой благодарностью и теплотой отзывались о работе врачей-акушеров и медсестер.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю на Дону произошло 75 пожаров, в результате которых спасены два человека, один погиб.