ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались более 5 тыс. европейцев

Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете. С 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 024 285 жителей Европы. Так, из Латвии прибыли 322 427 человек, из Литвы — 584 491, из Польши — 103 278. В Беларусь также прибыли 14 089 гражданин из 35 стран, включенных 19 июля в список расширенного безвиза.