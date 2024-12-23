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ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались более 5 тыс. европейцев

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшую неделю Беларусь в безвизовом порядке посетили 5092 человек из 38 европейских государств.

Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете. С 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 024 285 жителей Европы. Так, из Латвии прибыли 322 427 человек, из Литвы — 584 491, из Польши — 103 278. В Беларусь также прибыли 14 089 гражданин из 35 стран, включенных 19 июля в список расширенного безвиза.

В пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств. Иностранцы смогут приезжать в Беларусь без визы до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».