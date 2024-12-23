В администрации Тольятти начались масштабные кадровые изменения

Руководителем управления физической культуры и спорта назначен мастер спорта по боксу Руслан Юлдашев. Он с 2019 года занимал должность начальника отдела по физической культуре и спорту управления социального развития администрации Жигулевска, а в 2024 году был назначен помощником главы Жигулевска. Бывший руководитель Дмитрий Шутов с 24 декабря приступит к работе в должности СШОР № 3 «Легкая атлетика».