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Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии Путина

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам президентской Прямой линии на оперативном совещании поставил ряд задач перед региональными властями. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

Андрей Бочаров отметил, что 19 декабря текущего года в ходе Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным жители страны заострили внимание на ряде проблем.

В первую очередь граждан волнует круг вопросов, связанных с проведением специальной военной операции, поддержкой участников СВО и членов их семей; поддержкой семей с детьми; пенсионное и медицинское обслуживание, обеспечение лекарственными препаратами; решение жилищных вопросов, функционирование и развитие систем жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение транспортной доступности, состояние дорог, развитие инфраструктуры.

— Темы, поднятые жителями нашей страны, в частности, жителями Волгоградской области, охватывают все сферы жизнедеятельности, являются актуальными и требуют от всех нас, от органов власти постоянного внимания, выверенных, профессиональных решений и последовательных действий по их реализации. Программы текущего и перспективного развития Волгоградской области непосредственно сформированы с опорой на запросы людей и направлены на решение актуальных, в том числе проблемных вопросов, а также на реализацию перспективных задач развития, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При рассмотрении сформированных планов развития на стратегических сессиях мы актуализируем наши задачи и вносим необходимые дополнения и изменения, исходя из имеющихся возможностей и новых предложений.

Глава региона поставил задачу для своих подчиненных скорректировать региональные планы развития с учетом поступивших на Прямую линию обращений, учитывая конкретные отраслевые задачи в том числе в разрезе муниципалитетов.