Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии Путина

Андрей Бочаров отметил, что 19 декабря текущего года в ходе Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным жители страны заострили внимание на ряде проблем.
В первую очередь граждан волнует круг вопросов, связанных с проведением специальной военной операции, поддержкой участников СВО и членов их семей; поддержкой семей с детьми; пенсионное и медицинское обслуживание, обеспечение лекарственными препаратами; решение жилищных вопросов, функционирование и развитие систем жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение транспортной доступности, состояние дорог, развитие инфраструктуры.
— Темы, поднятые жителями нашей страны, в частности, жителями Волгоградской области, охватывают все сферы жизнедеятельности, являются актуальными и требуют от всех нас, от органов власти постоянного внимания, выверенных, профессиональных решений и последовательных действий по их реализации. Программы текущего и перспективного развития Волгоградской области непосредственно сформированы с опорой на запросы людей и направлены на решение актуальных, в том числе проблемных вопросов, а также на реализацию перспективных задач развития, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При рассмотрении сформированных планов развития на стратегических сессиях мы актуализируем наши задачи и вносим необходимые дополнения и изменения, исходя из имеющихся возможностей и новых предложений.
Глава региона поставил задачу для своих подчиненных скорректировать региональные планы развития с учетом поступивших на Прямую линию обращений, учитывая конкретные отраслевые задачи в том числе в разрезе муниципалитетов.