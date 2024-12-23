Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии Путина

— Темы, поднятые жителями нашей страны, в частности, жителями Волгоградской области, охватывают все сферы жизнедеятельности, являются актуальными и требуют от всех нас, от органов власти постоянного внимания, выверенных, профессиональных решений и последовательных действий по их реализации. Программы текущего и перспективного развития Волгоградской области непосредственно сформированы с опорой на запросы людей и направлены на решение актуальных, в том числе проблемных вопросов, а также на реализацию перспективных задач развития, — подчеркнул Андрей Бочаров. — При рассмотрении сформированных планов развития на стратегических сессиях мы актуализируем наши задачи и вносим необходимые дополнения и изменения, исходя из имеющихся возможностей и новых предложений.