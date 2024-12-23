Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта на Украине

Речь шла, в частности, о словах Путина в ходе прямой линии, когда российский лидер заявил, что готов к встрече с Трампом, но не знает, когда это произойдет. Сейчас предпосылок для встречи президентов нет, отметил 23 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.