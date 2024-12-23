На Кубань прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов

По словам министра, для ликвидации чрезвычайной ситуации сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек. Работает 366 единиц техники, в том числе 270 — спецтехники.
— Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская — Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Вывезли уже больше 14 тысяч тонн загрязненного песка. Определены места утилизации на четырех площадках. Сегодня решим, достаточно ли их. А также обсудим логистическую цепочку удаления мазута с прибрежной зоны. Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх, — сказал Александр Козлов.
Министр также сообщил, что по прогнозам объем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн. Он выразил уверенность в том, что специалисты дадут рекомендации, какие реагенты применять в море. Кроме того, затонувшие танкеры надо обследовать с привлечением водолазов, подчеркнул Александр Козлов.
В работе штаба участвуют заместитель руководителя секретариата вице-премьера Правительства РФ Джамбулат Хатуов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Александр Нестеренко, министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергей Штриков, мэр Анапы Василий Швец.