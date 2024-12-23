На Кубань прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов

— Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская — Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Вывезли уже больше 14 тысяч тонн загрязненного песка. Определены места утилизации на четырех площадках. Сегодня решим, достаточно ли их. А также обсудим логистическую цепочку удаления мазута с прибрежной зоны. Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх, — сказал Александр Козлов.