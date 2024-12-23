Сергей Лукин: 1 марта вступит в силу закон, поддерживающий жилищную отрасль

На последнем в этом году заседании Совета Федерации принят закон, вносящий поправки в законодательство о договорах долевого участия при покупке жилья.
Напомним, закон, направленный на поддержку строительной отрасли и борьбу с потребительским терроризмом в жилищной сфере, предполагает возможность применения застройщиками собственных стандартов качества при заключении договоров долевого участия. При этом они подлежат регистрации в Федеральном фонде стандартов, и не могут быть ниже аналогичных требований Минстроя. Минимальный срок гарантии застройщика на отделку помещения сокращается до одного года. Максимальная сумма, которую может взыскать дольщик, в случае выявления недостатков, теперь не может превышать 3% от стоимости жилья, прописанной в договоре.
— Новая норма закона вступит в силу с 1 марта 2025 года. К этому сроку Минстрой должен издать приказ о минимальных требованиях к новым стандартам отделки жилья, после чего застройщики на основании этого документа разработают собственные стандарты. Запрос на принятие этого нормативного акта поступил именно из регионов, где, к сожалению, широко распространены практики потребительского терроризма. Люди, поощряющие потребительский терроризм, грамотные и располагают ресурсами. Они используют изощренные методы и могут найти другие бреши в законодательстве, чтобы не упустить свой доход. Такая практика в последнее время распространяется и на сегмент индивидуального жилищного строительства, особенно ведущегося в рамках комплексных проектов, — прокомментировал решение и порядок его реализации сенатор Сергей Лукин, принимавший активное участие в разработке поправок.
Присутствовавший на заседании замглавы Минстроя отметил, что принятый закон разработан с учетом поправок, внесенных сенаторами Совета Федерации. Чиновник подчеркнул, что для его исполнения Правительству будет необходимо принять ряд нормативных документов, находящихся сейчас в стадии разработки. Два постановления: о порядке передачи жилого объекта, и о штрафах (пенях), уже одобрены министерствами финансов, экономики и юстиции. В строительном ведомстве также сообщили, что работа по совершенствованию правовой базы в этой сфере будет продолжена и после вступления в силу поправок в законодательство о договорах долевого участия при покупке жилья.
— В Минстрое согласились с тезисами, озвученными мной на заседании профильного комитета. Насколько эффективно удалось побороть потребительский терроризм, станет ясно только после наработки судебной практики, с учетом изменений в законодательстве. Наш комитет берет реализацию нового закона на мониторинг и будет контролировать принятие нормативно-правовых актов, необходимых для эффективной работы закона. Говорить, что в борьбе с потребительским терроризмом поставлена точка, рано. Многое будет зависеть от подзаконных актов, издаваемых министерствами.