Сергей Лукин: 1 марта вступит в силу закон, поддерживающий жилищную отрасль

— Новая норма закона вступит в силу с 1 марта 2025 года. К этому сроку Минстрой должен издать приказ о минимальных требованиях к новым стандартам отделки жилья, после чего застройщики на основании этого документа разработают собственные стандарты. Запрос на принятие этого нормативного акта поступил именно из регионов, где, к сожалению, широко распространены практики потребительского терроризма. Люди, поощряющие потребительский терроризм, грамотные и располагают ресурсами. Они используют изощренные методы и могут найти другие бреши в законодательстве, чтобы не упустить свой доход. Такая практика в последнее время распространяется и на сегмент индивидуального жилищного строительства, особенно ведущегося в рамках комплексных проектов, — прокомментировал решение и порядок его реализации сенатор Сергей Лукин, принимавший активное участие в разработке поправок.