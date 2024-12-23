Лукашенко проведет встречу с мэром Москвы Собяниным

В программе визита российской делегации также посещение Минского тракторного завода, где она ознакомится с выставкой белорусской промышленной продукции. В предыдущий раз Сергей Собянин посещал Беларусь в 2016 году. Тогда он принял участие в Днях Москвы в Минске и третьем Форуме регионов Беларуси и России.