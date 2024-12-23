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Лукашенко проведет встречу с мэром Москвы Собяниным

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Сергей Собянин 23 декабря прибыл с рабочим визитом в Беларусь. У него запланированы встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым.

В программе визита российской делегации также посещение Минского тракторного завода, где она ознакомится с выставкой белорусской промышленной продукции. В предыдущий раз Сергей Собянин посещал Беларусь в 2016 году. Тогда он принял участие в Днях Москвы в Минске и третьем Форуме регионов Беларуси и России.

Москва — один из главных партнеров Беларуси среди субъектов Российской Федерации. В прошлом году объем взаимной торговли составил более $6 млрд. В нынешнем году этот уровень был уже достигнут по итогам января-октября.

Собянин Сергей
Лукашенко Александр