Правительство установило новые тарифы для общественного транспорта Дзержинска

Тариф на одну поезду, независимо от расстояния, в троллейбусах и автобусах составит 34 ₽ при оплате наличными и 32 ₽ — за безналичный расчет. Сейчас он составляет 30 и 28 ₽ соответственно. Остальные тарифы на проезд в общественном транспорте города по-прежнему будут регулироваться постановлением мэрии Дзержинская от 30 декабря 2021 года № 4063.