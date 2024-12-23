Два кандидата на пост канцлера ФРГ обогнали по популярности Шольца

Вайдель, которая пока лидирует по результатам опросов среди кандидатов на пост канцлера, выступает против вооружения Украины за счет поставок из Европы, в том числе из Германии. Среди ее предвыборных обещаний: восстановление ядерной энергетики, снижение налогов и отмена закона об отоплении.