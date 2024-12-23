Два кандидата на пост канцлера ФРГ обогнали по популярности Шольца

Рейтинг политиков на основе данных социологического центра INSA опубликовала немецкая газета Bild.
Как сообщают «Ведомости», Алис Вайдель в качестве канцлера хотят видеть 24% респондентов. На втором месте по популярности — представитель Христианско-демократического и Христианско-социального союза Фридрих Мерц. За него готовы проголосовать 20% немцев.
В разных частях страны эти политики получили различные результаты. На западе страны оба кандидата набрали по 22% голосов. В восточной части Германии большинство — 36% — поддерживают Вайдель, а Мерц может рассчитывать только на голоса 16% избирателей.
Олаф Шольц по популярности у респондентов на третьем месте. Ему доверяют только 15% опрошенных. 14% участников исследования считают, что пост канцлера должен принадлежать министру экономики Роберту Хабеку.
Вайдель, которая пока лидирует по результатам опросов среди кандидатов на пост канцлера, выступает против вооружения Украины за счет поставок из Европы, в том числе из Германии. Среди ее предвыборных обещаний: восстановление ядерной энергетики, снижение налогов и отмена закона об отоплении.
К выборам в Германии начали готовится заранее, до официального объявления о роспуске парламента. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер сообщит о своем решении о роспуске или продолжении работы органа власти 27 декабря. Если парламент распустят, то следующие выборы должны состояться в течение следующих 60 дней. Ориентировочно, голосование могут назначить на 23 февраля 2025 года.