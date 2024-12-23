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Оман: Узбекистан имеет большой потенциал и перспективы в сфере туризма

Глава одной из крупнейших в Омане туристических компаний выразил готовность к сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Узбекистан имеет большой потенциал и перспективы в сфере туризма, отметил глава одной из крупнейших в Омане туристических компаний Шридху Наир в ходе встречи с представителем дипкорпуса Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Речь шла о возможных направлениях, видах туризма и их особенностях, а также возможностях организации паломнического туризма для представителей разных религиозных конфессий.

В свою очередь Шридху Наир рассказал, что уже неоднократно организовывал туры в Узбекистан, и они получили высокую оценку клиентов. Глава компании также сообщил, что оманцы больше всего любят посещать горные и другие живописные районы республики.

По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма.

туризм и отдых