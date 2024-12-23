Министр Гончаров и вице-мэр Новосибирска Останин проходят свидетелями по делу о госзакупках

Ранее прокуратура Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников министерства Юрия Воробьева и Натальи Зыряновой.
«Отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности и торговли Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов Минпромторга Натальи Зыряновой возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — отметили в прокуратуре.
По данным ведомства, в ходе проверки, проведенной совместно с УФСБ, выявлены серьезные нарушения при заключении государственных контрактов. Воробьев и Зырянова, по данным следствия, передавали коммерческим структурам конфиденциальные сведения о госзакупках, включая информацию о цене, сроках и условиях контрактов.
Ход расследования находится под контролем региональной прокуратуры. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела.
Ранее Сиб.фм стало известно, что в здании Минпромторга региона у главы министерства Андрея Гончарова и его бывшего заместителя Максима Останина проходят обыски.