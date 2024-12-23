Министр Гончаров и вице-мэр Новосибирска Останин проходят свидетелями по делу о госзакупках

«Отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности и торговли Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов Минпромторга Натальи Зыряновой возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — отметили в прокуратуре.