В Правительстве края рассмотрели планы развития опорных городов

Разработка этих документов велась одновременно с подготовкой нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и формированием общероссийского перечня опорных населенных пунктов. К работе были привлечены градообразующие предприятия, в каждом городе работал свой штаб для общественного обсуждения заинтересованными сторонами перспектив развития, а также учитывались результаты опросов жителей, предложения органов местного самоуправления.