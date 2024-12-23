В Правительстве края рассмотрели планы развития опорных городов

Разработка этих документов велась одновременно с подготовкой нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и формированием общероссийского перечня опорных населенных пунктов. К работе были привлечены градообразующие предприятия, в каждом городе работал свой штаб для общественного обсуждения заинтересованными сторонами перспектив развития, а также учитывались результаты опросов жителей, предложения органов местного самоуправления.
Комплексную оценку перспектив опорных городов представила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур. Она рассказала о подходах к формированию планов, сценарных параметрах и основных прогнозных показателях социально-экономического развития.
«Отмечу активную позицию администраций городов, личный вклад глав, их принципиальное и неравнодушное отношение к будущему своих территорий, профессионализм муниципальных команд. Несмотря на ряд сложностей, отсутствие нормативной и методической регламентации разработки таких планов на федеральном уровне, нам удалось сформировать планы с взаимоувязанными, обоснованными и реалистичными показателями», — сообщила Татьяна Магдибур.
К 2035 году в каждом из опорных городов должна вырасти численность трудоспособного и экономически активного населения, инвестиционная активность, объем отгруженной продукции и размер заработной платы.
Все это позволит реализовать комплекс мер по преодолению дефицитов автодорожной, коммунальной, социокультурной инфраструктуры и повысить качество среды для жизни. На эти цели в краевом бюджете 2025−2027 гг. уже заложено 9,3 млрд рублей.
Председатель Правительства Красноярского края Сергей Верещагин акцентировал внимание на перспективах развития экономики опорных городов края. «Помимо бюджетных решений, важной частью планов по развитию опорных городов должны стать инвестиционные проекты. Они будут формировать экономическую базу развития территорий, поэтому необходим набор решений по стимулированию инвестиционной деятельности. Либо в рамках уже действующих инструментов поддержки, либо, возможно, потребуется создание отдельных механизмов привлечения инвесторов именно в опорные города», — добавил Сергей Верещагин.
По итогам заседания все 4 плана комплексного социально-экономического развития рекомендованы к утверждению кураторами и главами.