В Узбекистане может быть введена нулевая ставка НДС в сфере транспортных услуг

На встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым учредитель компании Ardena Transport Денис Павленко предложил ввести нулевую ставку НДС на транспортные услуги, ссылаясь на успешный опыт других стран.
Почему это важно?
Денис Павленко отметил, что международная практика показывает эффективность применения нулевой ставки НДС для транспортных услуг.
«Первое, что произойдёт — это повышение нашей конкурентоспособности на международной арене. Второе — снижение издержек отечественных производителей. Логистика занимает значительную часть конечной стоимости товара, и обнуление НДС позволит экспортёрам и импортёрам снизить расходы на транспортировку грузов».
Этот шаг может стать стимулом для развития экспортно-импортного потенциала страны и укрепления позиций Узбекистана как важного транспортного узла в регионе.
Реакция президента
Шавкат Мирзиёев отметил, что объём рынка транспортных услуг Узбекистана составляет 500−600 миллионов долларов.
«Чтобы помощь местным перевозчикам, с вашим предложением я согласен. Время настало, рассмотреть надо», — заявил президент.
Он поручил Министерству экономики и финансов совместно с Министерством транспорта изучить данное предложение и представить конкретные меры.
Что это даст Узбекистану?
Повышение конкурентоспособности: Узбекистан сможет успешнее конкурировать на международном транспортном рынке, что особенно важно для транзитной экономики.
Снижение издержек: Обнуление НДС уменьшит логистическую составляющую в стоимости товаров, что выгодно как экспортёрам, так и импортёрам.
Ускорение экономического роста: Упрощение логистики стимулирует экспортно-импортные операции, увеличивая общий объём товарооборота.
Дальнейшие шаги
Теперь слово за профильными министерствами, которые должны разработать механизм реализации этой инициативы. Если предложение будет принято, это станет важным этапом в реформировании налоговой системы и развитии транспортной отрасли Узбекистана.
Напомним, что на этом же совещании директор по международным операциям TBC Bank Group Оливер Хьюз поднял вопрос о необходимости пересмотра законодательства, регулирующего хранение персональных и банковских данных.