Лукашенко: Беларусь и Москва замахнулись на товарооборот в $7 млрд

Во встрече также принял участие глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Александр Лукашенко пояснил, что он по-прежнему отвечает за сотрудничество с Россией (в прошлом Дмитрий Крутой занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России) и Москвой в частности.
«Он хорошо погрузился, будучи послом, в эту проблему. И я подумал, чего нам менять и искать кого-то лучшего. Тем более очень уважает Россию и все, что там происходит. И критически к некоторым вопросам относится, но Москву любит за то, что сделано в последние годы. Это не для лести. Я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем для этого таких возможностей (и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает). Но многому учимся, подсматриваем у вас и многие вещи повторяем», — сказал Президент.
В пример глава государства привел программу реновации жилья в Москве.
«Вы трудно начинали реновацию. Но мы этим путем идем точечно, реанимируя Минск, приводя его в порядок. Где надо, сносим здания, улучшаем жизнь людей», — заявил Александр Лукашенко.
Особое внимание в двух столицах уделяется городскому благоустройству.
«Есть чему поучиться», — заметил белорусский лидер. Москва — один из главных партнеров Беларуси среди субъектов Российской Федерации.
В прошлом году, по информации белорусского правительства, объем взаимной торговли составил более $6 млрд. В нынешнем году этот уровень был уже достигнут по итогам января-октября.
«В этом году мы уже замахнулись на товарооборот с вами до $7 млрд. Мне, честно говоря, трудно поверить, что мы можем достичь такого уровня, но это очень солидно», — подчеркнул Президент.