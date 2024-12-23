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Лукашенко: Беларусь и Москва замахнулись на товарооборот в $7 млрд

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Москва планируют достичь товарооборота в $7 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 декабря на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает корреспондент БЕЛТА.

Во встрече также принял участие глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Александр Лукашенко пояснил, что он по-прежнему отвечает за сотрудничество с Россией (в прошлом Дмитрий Крутой занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России) и Москвой в частности.

«Он хорошо погрузился, будучи послом, в эту проблему. И я подумал, чего нам менять и искать кого-то лучшего. Тем более очень уважает Россию и все, что там происходит. И критически к некоторым вопросам относится, но Москву любит за то, что сделано в последние годы. Это не для лести. Я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем для этого таких возможностей (и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает). Но многому учимся, подсматриваем у вас и многие вещи повторяем», — сказал Президент.

В пример глава государства привел программу реновации жилья в Москве.

«Вы трудно начинали реновацию. Но мы этим путем идем точечно, реанимируя Минск, приводя его в порядок. Где надо, сносим здания, улучшаем жизнь людей», — заявил Александр Лукашенко.

Особое внимание в двух столицах уделяется городскому благоустройству.

«Есть чему поучиться», — заметил белорусский лидер. Москва — один из главных партнеров Беларуси среди субъектов Российской Федерации.

В прошлом году, по информации белорусского правительства, объем взаимной торговли составил более $6 млрд. В нынешнем году этот уровень был уже достигнут по итогам января-октября.

«В этом году мы уже замахнулись на товарооборот с вами до $7 млрд. Мне, честно говоря, трудно поверить, что мы можем достичь такого уровня, но это очень солидно», — подчеркнул Президент.

Лукашенко Александр