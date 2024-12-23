Лукашенко: Беларусь и Москва замахнулись на товарооборот в $7 млрд

«Он хорошо погрузился, будучи послом, в эту проблему. И я подумал, чего нам менять и искать кого-то лучшего. Тем более очень уважает Россию и все, что там происходит. И критически к некоторым вопросам относится, но Москву любит за то, что сделано в последние годы. Это не для лести. Я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем для этого таких возможностей (и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает). Но многому учимся, подсматриваем у вас и многие вещи повторяем», — сказал Президент.