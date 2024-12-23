Город стал лучше! Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвёл итоги 2024 года

А уже в первом квартале 2025 года объявим закупку 15 трёхсекционных трамваев, часть из которых будет направлена в Академический район. Далее в течение года приобретём ещё 35. Кроме того, парк пополнится автобусами особо большого класса (так называемые гармошки). Параллельно мы расширяем современные способы оплаты. Первым шагом в этом направлении была установка терминалов в новых автобусах и троллейбусах. Менее чем за год мы обновили все входные турникеты на станциях метрополитена. Сейчас в метро проходят обкатку два отремонтированных состава. Их планируется запустить в январе 2025 года. В результате сократится время ожидания поезда.