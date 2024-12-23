Город стал лучше! Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвёл итоги 2024 года

Руководитель мегаполиса подвёл итоги уходящего года и рассказал о планах на 2025 год.
О транспортной реформе.
Проблемы в сфере общественного транспорта копились годами, преобразование такой масштабной системы, как в Екатеринбурге, требует больших ресурсов и времени. Наши финансовые вложения не дадут мгновенного результата, но постепенно, шаг за шагом, мы сможем наладить деятельность отрасли. Комплексная работа в этом направлении уже приносит плоды. Так, 1 августа 2024 года мы перевели трамваи и троллейбусы на брутто-контракты. Перевозчики начали получать плату за каждый пройденный километр, а средства от продажи билетов поступают в городскую казну.
Главная задача на данный момент — решение кадрового вопроса. Результат уже есть: впервые за многие годы дефицит специалистов, работающих в Гортрансе, начал сокращаться! Эти показатели напрямую коррелируют с ростом зарплат. Сначала доходы сотрудников увеличились на 10% за счёт индексации, а затем — ещё на 30% благодаря введению брутто-контрактов. Планируем, что уже в феврале 2025 года они вырастут еще на 30%. Речь в первую очередь идёт о водителях, кондукторах, техниках. Руководящего состава повышения не коснутся. Кроме того, мы начали решать жилищные вопросы специалистов, например, предоставлять общежития.
О подвижном составе.
Один из важнейших пунктов транспортной реформы — обновление подвижного состава. Средний возраст наших трамваев — 40, а троллейбусов — 30 лет. Поэтому с 2020 года город закупил в общей сложности 191 автобус и 50 троллейбусов. В 2024-м мы также приобрели 30 автобусов большой вместимости, а до конца года ожидается поставка 50 троллейбусов с удлинённым автономным ходом и двух трамваев. (Таким образом, парк троллейбусов обновится практически на 50%.) Одна такая машина вмещает 90 человек и может проходить 20 км без подключения к сети. В салонах предусмотрены USB-слоты для подзарядки мобильных устройств, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, откидная аппарель для маломобильных горожан.
А уже в первом квартале 2025 года объявим закупку 15 трёхсекционных трамваев, часть из которых будет направлена в Академический район. Далее в течение года приобретём ещё 35. Кроме того, парк пополнится автобусами особо большого класса (так называемые гармошки). Параллельно мы расширяем современные способы оплаты. Первым шагом в этом направлении была установка терминалов в новых автобусах и троллейбусах. Менее чем за год мы обновили все входные турникеты на станциях метрополитена. Сейчас в метро проходят обкатку два отремонтированных состава. Их планируется запустить в январе 2025 года. В результате сократится время ожидания поезда.
О плате за проезд.
Мы приняли решение на Новый год сделать горожанам и гостям подарок: 31 декабря 2024-го и 1 января 2025 года проезд на троллейбусах, трамваях и метро будет бесплатным. (Кроме того, все праздничные дни — с 29 декабря по 8 января — отменяется плата за пользование уличными парковками.) Это стало возможным благодаря переходу наземного электротранспорта на брутто-контракты. В следующем году по новой схеме оплаты начнут работать все автобусные перевозчики, не исключено, что в следующий Новый год распространим бесплатный проезд на автобусы.
Кстати, текущая акция по оплате проезда со скидкой 13 рублей при оплате QR-кодом через СБП позволила сэкономить пассажирам более 80 млн рублей. Кроме того, до конца года можно пополнять с выгодой от СБП транспортные карты. Такой возможностью уже воспользовались тысячи пассажиров, им вернулось кешбэком около 25 млн. Мы договорились с НСПК, что в следующем году при оплате проезда QR-кодом через СБП будет предоставляться скидка в размере 4 рублей. При этом действовать льгота будет весь год. Екатеринбург станет первым городом в России, где начнётся такая акция!
О новых остановках.
За год в общей сложности мы обустроили 55 остановочных комплексов нового типа. Они в полтора раза больше старых и имеют антивандальное покрытие. Остановки оснащаются элементами освещения, информационным табло, видеокамерами. Пока такие объекты устанавливаются на самых оживлённых улицах города, но в перспективе они появятся и на менее загруженных участках. Полагаю, что их число необходимо увеличивать, поэтому в проекте 2025 года мы предусмотрели рост финансирования данной программы более чем в 2,5 раза. Рассчитываем, что с учётом всех программ на эти средства в следующем году можно будет установить 160 новых остановок.
Об уборке города.
Относительно тёплое начало зимы и отсутствие осадков привели к образованию наледи, однако на прошлой неделе в город пришли снегопады. Необходимый запас противогололёдных материалов сформирован, люди и техника работают в круглосуточном режиме. В среднем за сутки на уборку мегаполиса выходит более 200 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. Согласно регламенту, при снегопаде в первую очередь чистятся магистральные дороги, мосты, путепроводы, маршруты общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам и остановкам, тротуары возле социальных объектов. Проводится патрульное прометание, когда задействованы звенья из 4−7 машин.
Считаю, что качество уборки тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок необходимо повысить. Обращаюсь к горожанам с просьбой не затруднять работу районных ДЭУ, не препятствовать движению специальной техники, не оставлять машины на обочинах, освобождать парковочные зоны вдоль дорог. При обработке пешеходных зон коммунальные службы не используют химические противогололёдные материалы. Это бережёт обувь и лапы собак. Мы задействуем мелкофракционный щебень, прометание жёсткой щеткой уборочной техники.
Об освещении улиц.
С 2021 года мы кратно увеличили объёмы по обустройству сетей уличного освещения. Если раньше обновлялись буквально два-три десятка километров, то сегодня цифры уже другие. За этот год мы модернизировали и построили почти 88 км сетей уличного освещения. Это вопрос комфорта, безопасности пешеходов и автомобилистов. Большую часть работ выполнили на отдалённых территориях: Медный, Северка, Калиновский, Шувакиш, Семь Ключей, Уктус и других локациях.
Достичь высоких результатов удалось благодаря новому подходу: мы размещаем светильники не только на новых опорах освещения МБУ «Горсвет», но и на существующих опорах электросетевых организаций. Это значительно упрощает и оптимизирует процесс. Устаревшие элементы заменяем на энергоэффективные светодиодные светильники. На 2025 год запланированы работы в пяти отдалённых территориях: Садовый, Нижне-Исетский, Полеводство, Изоплит и Елизавет.
О бродячих собаках.
Большинство бродячих собак оказалось на улице из-за безответственности их владельцев. Судьба животных зависит от людей. К сожалению, многие вопросы не отрегулированы на законодательном уровне. В России чипирование домашних питомцев не является обязательным. Единый федеральный закон обсуждается, но пока не принят. Городская власть принимает соответствующие меры, хотя наши полномочия и ресурсы во многом ограничены. В Екатеринбурге действует муниципальный приют на площадке «Спецавтобазы». Он работает по принципу: отлов (гуманным способом), стерилизация, вакцинация и возврат. Если никто из горожан не забрал животное и оно не проявляет немотивированной агрессии, то его выпускают на волю. Таких собак можно узнать по жёлтой бирке в ухе.
На 2025 год в проекте бюджета на отлов и уход за собаками, оставшимися без хозяев, предусмотрено 9 млн рублей. Деньги также выделены на содержание приютов, в которых будут размещаться животные без владельцев с выпуском обратно в среду обитания.
Об общественных пространствах.
В 2024 году в Екатеринбурге получил новую жизнь Литературный квартал. Его открытие состоялось непосредственно в День города. Теперь это одно из моих любимых мест. Была проделана очень большая работа: отремонтирована площадь с памятником Александру Пушкину, уложены пешеходные тропинки. В квартале появились три детских площадки, скамейки, урны, туалетный модуль, система навигации. Была обновлена сцена, установлено новое уличное освещение, ограждения из каслинского литья, сделаны пандусы для маломобильных граждан. Горожане получили прекрасное современное пространство, где можно комфортно и безопасно проводить время с детьми.
Также мы открыли новый участок набережной Исети возле Макаровского моста (место проведения фестиваля «Атмофест»), шаг за шагом благоустраиваем новые участки. В следующем году во всей красе предстанет локация возле Ледовой арены в районе улиц Куйбышева и Декабристов. Продолжим ремонтировать летний парк «Уралмаш», все работы там планируем завершить на полгода раньше срока.
О парке им. 50-летия ВЛКСМ
В наступающем году начнётся первый этап благоустройства парка им. 50-летия ВЛКСМ. Проектом бюджета на это предусмотрено 77 млн рублей, но это доля только местной казны. Ожидаем, что к началу следующего года нам подтвердят софинансирование в 52 млн из областного бюджета.
Ранее парк победил в голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды». Сами жители решили, что эта зелёная зона больше других локаций заслуживает скорейшего обновления. Всего в последнем голосовании Екатеринбург собрал более 300 тысяч голосов и поставил абсолютный рекорд среди городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
О Берёзовой роще
Мы получили более 6 тысяч обращений от жителей Краснолесья, что обязательно должно появиться в новом парке. Освещение, спортивные комплексы, детские площадки, прогулочные дорожки и многое другое. При этом есть запрос на бережную трансформацию этого природного пространства. Уверен, что здесь появится парк высокого уровня, не хуже Зелёной рощи или парка у Дворца молодёжи. Площадь будущего парка превысит 16 гектаров. Все расходы по благоустройству возьмёт на себя бизнес.
Напомню, что ранее по решению суда городские власти обязаны были выдать разрешение на застройку данного участка. Но мы выступили на стороне жителей, проделали колоссальную работу с собственником земли, чтобы сохранить парк для горожан. Консенсус был найден: из 25 гектаров 16 останутся зелёными. Рядом разместится детский сад на 350 мест и современная школа. Разработкой концепции занимаются эксперты Ботанического сада УрО РАН. Основной упор учёные делают на сбережении территории, создании условий для комфортного и безопасного отдыха людей.
Считаю также, что необходимо заниматься Юго-Западным лесопарком по соседству. Это почти 600 гектаров леса, которые являются частью городского зелёного пояса. Жители уже выходили с инициативой организовать на его территории государственное бюджетное учреждение — по аналогии с Шарташским лесопарком. Добавлю, что благоустройство одного парка обходится в среднем в 200−230 млн рублей. Это очень большая нагрузка на бюджет.
О благоустройстве дворов
С 2017 года в Екатеринбурге действует муниципальная программа благоустройства дворов. За это время было благоустроено 190 территорий, 16 из них — в этом году. Здесь многое зависит от инициативы жителей. Собственники квартир должны провести общее собрание и принять решение об участии в программе, утвердить дизайн-проект, виды и объёмы работ, их стоимость и процент софинансирования (от 5 до 20%). Затем УК на конкурсной основе проводят отбор подрядчиков Процесс это непростой, все необходимые консультации можно получить в районных управах и в администрации города. Мы всегда готовы оказать помощь нашим жителям на всех этапах.
Программа благоустройства продолжится и в следующем году — средства на эти цели есть. Перечень дворов уже сформирован, но жители могут заявиться на участие в проекте в 2026 году.
О дефиците кадров
Проблема кадров, особенно рабочих специальностей, стоит в городе достаточно остро, это общефедеральный тренд. Трудовые мигранты закрывают большой объём работ, связанный с возведением жилья, строительством и ремонтом дорог, благоустройством дворов и парков. Все эти сферы двигают экономику, способствуют развитию нашего города. Но мигранты обязаны строго соблюдать требования законодательства, как и любой гражданин России. Если человек решил приехать к нам на заработки, он должен знать законы и культуру нашей страны. И если он грубо нарушает правила пребывания — его нужно выдворять в строгом соответствии с законом. Муниципалитет в этом плане тесно взаимодействует с правоохранителями и национальными диаспорами.
Одновременно мы активно развиваем программы профессиональной подготовки и переподготовки, сотрудничаем с учебными заведениями, помогаем молодым людям в поиске работы, включая организацию ярмарок вакансий и экскурсий на заводы. Это можно заметить и по развитию трудовых отрядов, мы с удовольствием трудоустраиваем даже несовершеннолетних. Этим летом удалось занять почти шесть тысяч детей.
О молодёжном сленге
Недавно я встречался с нашими волонтёрами, молодыми ребятами, и мне подарили словарик молодёжного сленга. Очень много узнал для себя. Например, «рофлить» — значит, смеяться, шутить, веселиться. А «имба» — это нечто настолько уникальное, мощное и выдающееся, что просто ломает всю систему. Но, по правде говоря, я за классический русский язык, со всей его красотой, богатством и многообразием. Уверен, что наши ребята, помимо сленга, хорошо говорят и на языке Александра Пушкина.
О строительстве школ
До конца декабря 2024 года мы завершим строительство школы № 314 на 1 500 мест на ул. Советской, 60, которое ведётся по концессионному соглашению. Приём заявлений на зачисление начнётся уже в апреле 2025 года. Там будет зрительный зал, спортивные и арт-пространства, проектные мастерские, коворкинг, библиотека с читальным залом. Всего же в уходящем году в Екатеринбурге было построено три школы: № 133 (на 1 200 мест по ул. Академика Ландау, 39Б), № 300 «Перспектива» (на 1 500 мест по ул. Рощинской, 23) и № 41 (на 925 мест по ул. Репина, 79А). Кроме того, в микрорайоне Солнечный начал работу Губернаторский лицей на 1 200 мест.
Все новые школы соответствуют самым современным требованиям, каждая удивляет уникальными архитектурными и инженерными решениями. Высокое качество образования — это залог успеха в будущем.
О городском бюджете
Традиционно бюджет Екатеринбурга утверждается в самом конце года, новогодние каникулы мы встречаем уже с готовым финансовым документом. В процессе его формирования участвуют депутаты и сами жители уральской столицы. Показатели муниципальной казны на 2025 год — рекордные. Доходы запланированы в 87,5 млрд, расходы — в 90,6 млрд рублей.
Бюджет на 2025 год сохранит свою социальную направленность. В приоритете — обновление парка общественного транспорта, строительство и ремонт дорог, школ, благоустройство общественных пространств. Все средства пойдут на улучшение качества жизни горожан.
О задачах на праздники
Главные задачи городских служб в праздники — уборка улиц и тротуаров, вывоз мусора, стабильное обеспечение коммунальными ресурсами, взаимодействие с правоохранителями и обеспечение порядка. Мы ожидаем большое количество гостей из других городов и регионов. Заранее предупреждаю: в новогодние каникулы планирую находиться в Екатеринбурге, поэтому работу всех городских служб буду держать на личном контроле!
Поздравляю екатеринбуржцев с наступающими новогодними праздниками! Успехи столицы Урала были бы невозможны без его жителей. Весь год мы вместе развивали наш любимый город, укрепляли его экономику, делали его ещё лучше и комфортнее. Уверен, что такая позитивная тенденция продолжится и в 2025 году. От всей души желаю уральцам крепкого здоровья, успехов в новом году, душевного тепла и мира!