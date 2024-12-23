Глава Башкирии назвал бессмысленным ремонт подъездов, если течет крыша.

Государственная поддержка также предоставляется на приведение в надлежащее состояние мест общего пользования в многоквартирных домах, отметила Ирина Голованова. В этом году, в связи с празднованием 450-летия основания Уфы, 80 процентов финансирования программы комплексного ремонта подъездов направили на ремонт подъездов домов в башкирской столице. Оставшуюся сумму распределили между Аскинским, Иглинским, Стерлибашевским и Чишминским районами.