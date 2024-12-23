Глава Башкирии назвал бессмысленным ремонт подъездов, если течет крыша.

В Башкирии, начиная со следующего года, особое внимание будет уделяться ремонту крыш многоквартирных домов. Об этом на оперативном совещании правительства заявил руководитель региона Радий Хабиров, комментируя итоги проведения в 2024 году капремонта общего имущества в многоквартирных домах и комплексный ремонт подъездов.
Он предложил министерству ЖКХ Башкирии «перекроить» бюджет, сделать акцент не на дворы и подъезды, а на то, чтобы «какая-то сумма выделялась на крыши».
«Если крыша течет, ремонт в подъездах — бессмысленная работа».
Ремонт кровли — не из дешевых и самый востребованный вид ремонта, в большей степени обеспечивающий продление срока эксплуатации дома. Для того чтобы отремонтировать одну крышу, требуется примерно 4,5 млн рублей. Поэтому жильцам малобюджетных домов крайне трудно и даже почти невозможно накопить такую сумму, несмотря на регулярную оплату взносов на капремонт.
«Поэтому ремонт кровли — это очень нужная и серьезная поддержка», — подчеркнул руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолий Дубовский.
Как сообщила на совещании правительства в ЦУРе министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, ремонт крыш 135 многоквартирных домов подходит к завершению. При этом ремонт 10 крыш завершится до конца 2024 года.
«Мы свои обязательства выполняем, контролируем. Сколько денег поступит на ремонт кровли, столько и отремонтируем. Жители будут благодарны», — сказал гендиректор НОФ «Регоператор РБ» Павел Сафонов, отметив, что за последние три года в Башкирии отремонтированы 202 крыши МКД.
Государственная поддержка также предоставляется на приведение в надлежащее состояние мест общего пользования в многоквартирных домах, отметила Ирина Голованова. В этом году, в связи с празднованием 450-летия основания Уфы, 80 процентов финансирования программы комплексного ремонта подъездов направили на ремонт подъездов домов в башкирской столице. Оставшуюся сумму распределили между Аскинским, Иглинским, Стерлибашевским и Чишминским районами.
Напомним, комплексный ремонт подъездов включает в себя ремонт входных групп; восстановление или устройство нового плиточного покрытия на первом этаже; ремонт штукатурки стен и потолков; ремонт лестничных решеток и перил; окраску деревянных и металлических элементов; замену почтовых ящиков и светильников на энергосберегающие с датчиками движения.
«На сегодняшний день ремонт всех подъездов, предусмотренных Программой, полностью завершен», — констатировала глава минЖКХ Башкирии Ирина Голованова. — В следующем году мы продолжим работу по комплексному ремонту подъездов в многоквартирных домах исходя из финансовых возможностей республиканского бюджета. Адресные перечни подъездов, ремонтируемых в 2025 году, будут размещены на сайтах администраций муниципальных образований, министерства ЖКХ и регионального оператора".
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии выполнен годовой план по замене лифтов.