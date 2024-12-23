Лукашенко предлагает Собянину помощь в производстве автомобилей «Москвич»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая проходит в Минске 23 декабря, предложил помощь в производстве автомобилей «Москвич», пишет БелТА.
— Я поражен тем, что вы делаете в Москве. Даже, казалось бы, несвойственное для вас. Особенно в последнее время, — заявил глава государства.
Президент добавил, что, когда услышал о том, что начали делать беспилотники, помогая российской армии, — «это вообще потрясающее направление». Он акцентировал внимание на том, что поддерживает мэра Москвы в том, что, «махнув рукой на эти западные санкции», стали выпускать собственные автомобили, которые когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне.
Александр Лукашенко сказал, что думает о том, что место Беларуси найдется в указанных проектах, особенно в плане автокомпонентов.
— Может быть, даже и больше, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее МАРТ Беларуси заявил о росте цен на икру за год на 33%, а на мясо лосося — примерно на 15%.
Кроме того, МАРТ Беларуси рассчитал среднюю стоимость новогоднего корпоратива на одного человека: «От 100 до 300 рублей».
А еще глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси.