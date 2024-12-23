Лукашенко предлагает Собянину помощь в производстве автомобилей «Москвич»

Президент добавил, что, когда услышал о том, что начали делать беспилотники, помогая российской армии, — «это вообще потрясающее направление». Он акцентировал внимание на том, что поддерживает мэра Москвы в том, что, «махнув рукой на эти западные санкции», стали выпускать собственные автомобили, которые когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне.