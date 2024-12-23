Евгения Гуцул поздравила жителей Гагаузии с 30-летием автономии

«За три десятилетия гагаузский народ прошел огромный путь. Мы создали с нуля органы власти автономии, заложили основу для экономического роста, дали старт уникальным социальным программам, сохранили гагаузский язык и поэтапно расширяем сферу его применения в системе образования и общественной жизни. Мы преумножили наше культурное наследие и открыли миру уникальные и самобытные традиции гагаузов, а самое главное — сохранили гармонию и взаимопонимание между всеми народами, живущими в Гагаузии», — подчеркнула башкан.