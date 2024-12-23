Евгения Гуцул поздравила жителей Гагаузии с 30-летием автономии

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. С 30-летием принятия парламентом Молдовы Закона об особом правовом статусе Гагаузии поздравила жителей автономии башкан Евгения Гуцул.
«Сегодня мы отмечаем особую дату — 30-летие со дня принятия Парламентом Республики Молдова Закона “Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)”. 23 декабря — это праздник единства, стремления к развитию и процветанию гагаузского народа в рамках независимой и суверенной Республики Молдова».
Евгения Гуцул подчеркнула, что за минувшие три десятилетия гагаузский народ «прошел огромный путь».
«За три десятилетия гагаузский народ прошел огромный путь. Мы создали с нуля органы власти автономии, заложили основу для экономического роста, дали старт уникальным социальным программам, сохранили гагаузский язык и поэтапно расширяем сферу его применения в системе образования и общественной жизни. Мы преумножили наше культурное наследие и открыли миру уникальные и самобытные традиции гагаузов, а самое главное — сохранили гармонию и взаимопонимание между всеми народами, живущими в Гагаузии», — подчеркнула башкан.
Она отметила, что в день 30-летия АТО Гагаузия народ автономии чтит память и отдает дань уважения тем, кто стоял у истоков национального возрождения гагаузов и в становлении автономии.
«Многие поколения заложили прочный фундамент, на котором мы строим сильную и развитую Гагаузию. Впереди еще остаются вызовы, которые нам предстоит преодолеть. Мы будем добиваться выполнения закона Республики Молдова “Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)” в полном объеме и уважения к нашему базовому закону со стороны центральных властей», — заявила Евгения Гуцул.
Она призвала жителей автономии «продолжать строить сильную и развитую Гагаузию», «вместе создавать автономию, которой будем гордиться, где захотят жить дети и внуки».
Автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия было создано 23 декабря 1994 года из населенных пунктов, в которых более половины жителей составляли гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдумов добровольно согласилось войти в состав автономии.