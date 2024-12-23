Кремль опроверг развод Асада и заморозку его активов в России

Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что российские власти запретили Асаду покидать Москву или заниматься политической деятельностью, заморозили доступ к активам и имуществу, а его супруга Асма Асад оказалась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении.