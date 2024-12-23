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Кремль опроверг развод Асада и заморозку его активов в России

Информация об ограничениях выезда из Москвы и заморозке имущества бывшего президента Сирии Башара Асада не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2024

Информация об ограничениях выезда из Москвы и заморозке имущества бывшего президента Сирии Башара Асада не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что российские власти запретили Асаду покидать Москву или заниматься политической деятельностью, заморозили доступ к активам и имуществу, а его супруга Асма Асад оказалась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении.

На вопрос РБК, соответствуют ли эти сведения действительности, Песков ответил: «Нет, не соответствует».

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Великобритании и имеет двойное гражданство. Окончила Королевский колледж Лондона, а в 2000 году уехала в Сирию и познакомилась с будущим супругом.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада. Экс-президент сложил полномочия и получил убежище в России.

Материал дополняется

Песков Дмитрий