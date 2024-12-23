В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с премьером Словакии Фицо

После переговоров Фицо сообщил, что его визит в Россию был реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, о прекращении транзита газа через украинскую территорию. По его словам, Путин в ходе встречи заявил о готовности России поставлять газ Словакии напрямую после 1 января 2025 года.