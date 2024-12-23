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В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с премьером Словакии Фицо

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 декабря рассказал подробности встречи президента РФ Владимир Путин и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Источник: РИА "Новости"

«Удалось поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Кроме того, Путин и Фицо обменялись мнениями по украинскому конфликту. Глава государства поделился своим видением текущей ситуации в зоне боевых действий и в плане продвижения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Также они поговорили по делам энергетики. Песков назвал их разговор «достаточно обстоятельным».

Переговоры Путина и Фицо состоялись в Кремле 22 декабря. Тогда пресс-секретарь президента уточнил, что визит премьер-министра Словакии был спланирован за несколько дней до этого.

После переговоров Фицо сообщил, что его визит в Россию был реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, о прекращении транзита газа через украинскую территорию. По его словам, Путин в ходе встречи заявил о готовности России поставлять газ Словакии напрямую после 1 января 2025 года.

В тот же день словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага назвал визит Фицо в Москву пощечиной для украинского лидера. Он подчеркнул, что народ Словакии поддерживает Россию и не считает это государство вражеским.

Путин Владимир
Песков Дмитрий
переговоры