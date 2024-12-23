Встреча Путина и Фицо и поставки российского газа в Европу. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.
Кремль не раскрывает деталей подготовки новогоднего обращения главы государства: «Единственное, что я вам могу сказать — вы можете и должны быть уверены в том, что в новогоднюю ночь, ровно в полночь, президент обратиться и поздравит россиян».
О встрече Путина и Фицо
Путин и Фицо обсудили отношения между двумя странами, которые «существенно пострадали из-за действий предыдущих властей» в Братиславе.
Они обменялись мнениями по Украине, российский лидер «довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения».
Энергетика и газ вошли в число тем беседы Путина и Фицо: «Поэтому достаточно обстоятельный разговор произошел».
О поставках российского газа
Ситуация с поставками газа из России в страны Европы транзитом через Украину очень сложная, «требует повышенного внимания».
О сообщениях о разводе Асада
Информация о якобы разводе экс-президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества «не соответствует» действительности.
О ситуации вокруг мэра кировской Сосновки
Кремль пока не знает о ситуации вокруг мэра города Сосновка в Кировской области Никиты Горелова, но обязательно уточнит детали.