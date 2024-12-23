Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Путина и Фицо и поставки российского газа в Европу. Темы брифинга Пескова

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также ситуация с поставками газа в Европу стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

Кремль не раскрывает деталей подготовки новогоднего обращения главы государства: «Единственное, что я вам могу сказать — вы можете и должны быть уверены в том, что в новогоднюю ночь, ровно в полночь, президент обратиться и поздравит россиян».

О встрече Путина и Фицо

Путин и Фицо обсудили отношения между двумя странами, которые «существенно пострадали из-за действий предыдущих властей» в Братиславе.

Они обменялись мнениями по Украине, российский лидер «довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения».

Энергетика и газ вошли в число тем беседы Путина и Фицо: «Поэтому достаточно обстоятельный разговор произошел».

О поставках российского газа

Ситуация с поставками газа из России в страны Европы транзитом через Украину очень сложная, «требует повышенного внимания».

О сообщениях о разводе Асада

Информация о якобы разводе экс-президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества «не соответствует» действительности.

О ситуации вокруг мэра кировской Сосновки

Кремль пока не знает о ситуации вокруг мэра города Сосновка в Кировской области Никиты Горелова, но обязательно уточнит детали.

Песков Дмитрий