ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025

Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты на выборах 2025 года. Об этом в ЦИК сообщили 23 декабря.
В частности, стало известно, что кандидатами в президенты зарегистрированы Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, действующий президент республики Александр Лукашенко.
Ранее ЦИК сообщил, что более 3 миллионов человек подписались за выдвижение пяти претендентов кандидатами в президенты.
Также известно, что предвыборная агитация в Беларуси будет проводиться с 1 по 25 января 2025 года.
Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.