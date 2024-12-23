Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил ДНР. Он проинспектировал восстановительные работы в городе-побратиме Снежном и встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Также Вячеслав Федорищев передал военным подразделениям Самарской области спецтехнику, автомобили и оборудование на сумму более 120 миллионов рублей.
В Снежном активно восстанавливают инфраструктуру — ремонтируются дороги, школы, детсады, больницы и другие важные объекты. В этом году удалось выполнить работы на 83 объектах. Вячеслав Федорищев посетил обновленные здания и пообщался с местными жителями. В отремонтированной школе он встретился с учениками и передал подарки от самарцев. Одним из подарков стал синтезатор для девочки. О ее мечте Вячеслав Федорищев узнал, сняв шар с «Елки желаний» в Кремле.
Губернатор также обсудил с Денисом Пушилиным дальнейшие планы восстановления города. В следующем году продолжится ремонт социальных объектов, благоустройство и установка новых остановок. Одним из значимых проектов станет создание молодежного центра в Снежном.
«Необходимо, чтобы дети разных возрастов находили себя в учебе, спорте, общественной работе. У нас сильное Движение Первых, Юнармия, “Молодая гвардия”. У них должен быть свой штаб», — отметил губернатор Самарской области.
Кроме того, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в таких областях, как промышленность и сельское хозяйство. Денис Пушилин выразил благодарность Самарской области за помощь и поддержку. Особые слова благодарности были адресованы военнослужащим из региона, которые участвуют в освобождении территорий ДНР.