Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил ДНР

В Снежном активно восстанавливают инфраструктуру — ремонтируются дороги, школы, детсады, больницы и другие важные объекты. В этом году удалось выполнить работы на 83 объектах. Вячеслав Федорищев посетил обновленные здания и пообщался с местными жителями. В отремонтированной школе он встретился с учениками и передал подарки от самарцев. Одним из подарков стал синтезатор для девочки. О ее мечте Вячеслав Федорищев узнал, сняв шар с «Елки желаний» в Кремле.