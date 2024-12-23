Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным и визит в Китай

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития в Беларуси машиностроения, передает корреспондент БЕЛТА.
«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что будущий год будет непростым в силу определенных причин.
«И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты. В Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление — дальняя дуга. Об этом шла речь», — заявил белорусский лидер.