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Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным и визит в Китай

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свою скорую встречу с Президентом России Владимиром Путиным и визит в Китай.

Источник: AP 2024

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития в Беларуси машиностроения, передает корреспондент БЕЛТА.

«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что будущий год будет непростым в силу определенных причин.

«И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты. В Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление — дальняя дуга. Об этом шла речь», — заявил белорусский лидер.

Путин Владимир
Лукашенко Александр