СВР: президент Молдавии Санду готовит план военной операции в Приднестровье

«Другое дело, что и для нападающих это наверняка выйдет боком — в Приднестровье порядка 2000 российских миротворцев, которых Россия, естественно, будет защищать всеми возможными способами. Кроме того, там находится еще с советских времен крупнейший в мире склад боеприпасов, и атаковать его все равно, что играть со спичками поблизости от пороховой бочки. Ясно, что Санду, которая неспособна самостоятельно мыслить, а лишь выполняет приказы своих западных кураторов, эти факты не остановят, но задуматься стоит хотя бы населению Молдавии А в Приднестровье следует быть готовыми к любому развитию ситуации, в том числе и военному конфликту», — отметил парламентарий.