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Первым заместителем главы администрации Ростова стал Алексей Потешкин

В Ростове представили нового первого заместителя главы администрации города.

В Ростове-на-Дону на пост первого заместителя главы администрации города назначили Алексея Потешкина. Об этом говорится на сайте мэрии.

Напомним, с весны 2023 года чиновник занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Еще ранее специалист был начальником городского управления по делам ГО и ЧС.

Известно, что с 1997 по март 2022 года Алексей Потешкин проходил службу в органах внутренних дел России, в том числе на руководящих должностях. В 1996 году окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию.

Добавим, до кадровой перестановки пост первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону занимал Юрий Овчинников.