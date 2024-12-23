Первым заместителем главы администрации Ростова стал Алексей Потешкин

В Ростове-на-Дону на пост первого заместителя главы администрации города назначили Алексея Потешкина. Об этом говорится на сайте мэрии.
Напомним, с весны 2023 года чиновник занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Еще ранее специалист был начальником городского управления по делам ГО и ЧС.
Известно, что с 1997 по март 2022 года Алексей Потешкин проходил службу в органах внутренних дел России, в том числе на руководящих должностях. В 1996 году окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию.
Добавим, до кадровой перестановки пост первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону занимал Юрий Овчинников.