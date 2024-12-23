Лукашенко: будущий год будет непростым, поэтом надо расширять традиционные рынки

«Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее — это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление — дальняя дуга. Об этом шла речь, — отметил глава государства. — Не все мы показываем сегодня, потому что эти мерзавцы там бегают (за рубежом. — Прим. БЕЛТА), особенно наши. И все выпрашивают санкции у американцев, у Запада. Чтобы они против нас эти санкции вводили все новые. Поэтому мы не все, конечно, показываем и рассказываем».