Власти Молдовы опровергают информацию СВР РФ о подготовке силовых действий в Приднестровье

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Ложью и дезинформацией назвали в администрации президента Молдовы ранее распространенную Службой внешней разведки России (СВР) информацию о якобы подготовке Кишинева к силовым действиям на территории Приднестровья.
Так, СВР сообщила, что президент Молдовы Майя Санду «потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье из-за возможных проблем энергоснабжения Молдовы после истечения российско-украинского договора на транзит газа». Кроме того, по данным СВР, Санду «отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Киевом и безапелляционно возложила всю ответственность на Москву, поручила разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе».
Как заявили в администрации президента Молдовы, в интернете «распространяется новая ложь о так называемом плане военных действий в Приднестровском регионе, это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие».
«Мы вновь заявляем, что Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному урегулированию конфликта без каких-либо исключений. Важнейшим шагом для урегулирования конфликта является полный и безоговорочный вывод российских войск, незаконно размещенных на суверенной территории Республики Молдова. Обвинять Кишинев или Киев в сложившейся в регионе ситуации также манипулятивно и абсолютно ложно. Мы отмечаем, что существует четкий контракт между “Молдовагазом” и “Газпромом”, который предусматривает поставку природного газа на левый берег, независимо от транзитного маршрута. Нынешние проблемы вызваны отказом “Газпрома” выполнять свои контрактные обязательства, а не действиями молдавского правительства».
Власти страны также подчеркивают, что «работают над решениями по поддержке граждан, пострадавших от кризиса, независимо от региона».
Последовала реакция и от Бюро по реинтеграции, где также заявили, что «Кишинев твердо сохраняет свою позицию о том, как регулировать приднестровское дело: мирно, через переговоры, без ущерба для стабильности в стране и регионе».
Однако в Бюро обвинили Россию в попытке дестабилизации ситуации в Молдове.
«Распространение якобы “оперативной информации” СВР о мнимой военной операции Молдовы в регионе подтверждает гипотезу о том, что российские власти и их “партнеры” на местах пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, посеять страх и недоверие среди граждан и расширить зону небезопасности и конфронтации в регионе», — заявили в Бюро по реинтеграции.
Ведомство призвало Тирасполь «не ввязываться в эту опасную игру».
Парламент Молдовы ранее одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступило в силу 16 декабря и продлится 60 дней. Режим ЧС в энергосфере введен и в Приднестровье, он действует с 11 декабря сроком на 30 дней.