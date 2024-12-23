Власти Молдовы опровергают информацию СВР РФ о подготовке силовых действий в Приднестровье

«Мы вновь заявляем, что Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному урегулированию конфликта без каких-либо исключений. Важнейшим шагом для урегулирования конфликта является полный и безоговорочный вывод российских войск, незаконно размещенных на суверенной территории Республики Молдова. Обвинять Кишинев или Киев в сложившейся в регионе ситуации также манипулятивно и абсолютно ложно. Мы отмечаем, что существует четкий контракт между “Молдовагазом” и “Газпромом”, который предусматривает поставку природного газа на левый берег, независимо от транзитного маршрута. Нынешние проблемы вызваны отказом “Газпрома” выполнять свои контрактные обязательства, а не действиями молдавского правительства».