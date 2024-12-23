Полпред Жога исполнит желания уральских детей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Жога снял с новогоднего дерева шесть шаров с желаниями детей. Так, 16-летний Михаил из поселка Московского Тюменской области признался, что хочет побывать в Тобольске. 13-летний Денис из Талицы Свердловской области рассказал о мечте побывать в роли пожарного, а 5-летний Дима из Ханты-Мансийска — примерить на себя профессию пилота самолета.