Трамп высказался о шансах Илона Маска стать новым президентом США: возможно ли это

Американский предприниматель Илон Маск не сможет в будущем рассчитывать на пост главы Белого дома. Об этом на конференции AmericaFest в Финиксе рассказал новоизбранный президент США Дональд Трамп.
До этого в западной прессе обсуждался вопрос, сможет ли впоследствии Трамп уступить свое место Маску как одному из наиболее знаменитых сторонников Республиканской партии. Новый президент США ответил, что у бизнесмена нет такой возможности.
Причина заключается в нюансах американского законодательства. Согласно конституционным нормам, президентом США может стать лишь человек, который родился на территории Соединенных Штатов. О Маске известно, что он появился на свет 28 июня 1971 года в Претории, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Поэтому у предпринимателя нет возможности стать главой американского государства даже при всем желании.
Ранее политолог Павел Фельдман рассказал «Известиям», что представители Демократической партии США предпринимают попытки рассорить Трампа с Илоном Маском. По мнению эксперта, американские демократы недовольны тем, что вокруг нового президента собралась команда молодых, амбициозных и известных людей, включая, в первую очередь, Илона Маска. Для этого они и пытаются путем вбросов различных фейков вбить клин между новоизбранным главой государства и его едва ли не самым известным и богатым сторонником.
В результате Трампу уже пришлось публично отвечать на распространившиеся слухи о президентских амбициях одного из крупнейших американских предпринимателей.