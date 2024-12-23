Трамп высказался о шансах Илона Маска стать новым президентом США: возможно ли это

Причина заключается в нюансах американского законодательства. Согласно конституционным нормам, президентом США может стать лишь человек, который родился на территории Соединенных Штатов. О Маске известно, что он появился на свет 28 июня 1971 года в Претории, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Поэтому у предпринимателя нет возможности стать главой американского государства даже при всем желании.