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Токаев поручил Минэнерго ускорить проект по строительству АЭС в Казахстане

Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.

Источник: AP 2024

АЛМАТЫ, 23 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева.

Президент заслушал отчет об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.

Он поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.

Президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.

энергетика