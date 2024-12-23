Токаев поручил Минэнерго ускорить проект по строительству АЭС в Казахстане

АЛМАТЫ, 23 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева.
Президент заслушал отчет об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.
Он поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.
Президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.