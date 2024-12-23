«Никуда не денутся». Лукашенко сказал о будущем сотрудничестве Киева с Минском и Москвой

На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Александр Лукашенко поднял тему строительства скоростных трасс, которые свяжут Москву с Минском и Брестом. Белорусский президент отметил, что белорусское и российское руководство намерены делать все возможное, чтобы обе столицы, Москва и Минск, были связаны скоростными трассами. При этом он заметил, что в этом плане следует думать и о коммуникации с Санкт-Петербургом.