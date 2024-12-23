«Никуда не денутся». Лукашенко сказал о будущем сотрудничестве Киева с Минском и Москвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Киева, передает БелТА.
На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Александр Лукашенко поднял тему строительства скоростных трасс, которые свяжут Москву с Минском и Брестом. Белорусский президент отметил, что белорусское и российское руководство намерены делать все возможное, чтобы обе столицы, Москва и Минск, были связаны скоростными трассами. При этом он заметил, что в этом плане следует думать и о коммуникации с Санкт-Петербургом.
— И Питер бы не потерять нам. Этот треугольник должен работать, — отметил он.
А далее белорусский лидер высказался о будущем Киева.
— Я думаю, что спокойно, со временем и Киев будет работать с нами, — прокомментировал Александр Лукашенко.
И добавил, что сотрудничество Киева с Минском и Москвой с течением времени возобновится.
— Никуда не денутся, потому что мы все-таки люди. Всякое в жизни бывает. Но, я думаю, нормализуем мы с ними отношения, — подытожил президент.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил о невозможности существования Европы без Беларуси и России.
Тем временем стало известно, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025. Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.